«Должен стать одним из лучших». Экс-тренер NCAA — о россиянине Егоре Дёмине

Аналитик студенческого баскетбола, а в прошлом тренер различных колледжей в NCAA Фрэн Фраскилла поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который следующий сезон проведёт в Университете Бригама Янга.

«Мои друзья из Университета Бригама Янга в восторге от того, как новичок Егор Дёмин играет на своей позиции при росте в 203 см, особенно в ситуациях при пик-н-роллах. Он прошёл юношескую программу мадридского «Реала» и должен стать одним из лучших молодых игроков», – написал Фраскилла в социальной сети X (ранее Twitter).

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.