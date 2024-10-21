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«Реал» проявляет интерес к защитнику, которого недавно отчислил «Бостон»

«Реал» проявляет интерес к защитнику, которого недавно отчислил «Бостон»
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Атакующий защитник Лонни Уокер попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом со ссылкой на источники на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный журналист и инсайдер Донатас Урбонас. Обозреватель добавил, что испанский клуб параллельно изучает и другие варианты.

На прошлой неделе Уокер был отчислен из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», за который он сыграл в нескольких предсезонных матчах. За время карьеры в НБА Лонни выступал за такие команды, как «Сан-Антонио Спёрс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».

Ранее сообщалось, что в NCAA изучают допустимость участия экс-игрока «Реала» Егора Дёмина в составе американского университета.

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