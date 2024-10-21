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Игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис сделал заявление в преддверии старта сезона в НБА

Игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис сделал заявление в преддверии старта сезона в НБА
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о скором старте сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Калифорнийская команда начнёт его под руководством Джей Джей Редика. На посту главного тренера «озёрников» он сменил Дарвина Хэма.

«Я должен быть агрессивен на паркете и доминировать в каждой игре. Нужно просто выполнять свою работу. Играть в защите и в атаке, быть лидером команды. Мы не можем полагаться лишь на индивидуальные действия наших игроков. Успех достигается за счёт усилий всей команды. Но что касается меня лично, то я буду стараться стать ещё лучше, чем был в прошлом сезоне», — сказал Дэвис во время беседы с журналистом Дэйвом Макменамином.

Новый сезон в НБА стартует в ночь на 23 октября: в 2:30 мск матч проведут «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».

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