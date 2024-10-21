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Виктор Вембаньяма назвал факт о себе, о котором раньше не говорил

Виктор Вембаньяма назвал факт о себе, о котором раньше не говорил
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился неожиданным фактом о себе, о котором раньше не говорил.

«Сейчас я учусь водить машину», — приводит слова Виктора портал Sportskeeda.

Напомним, Вембаньяме 20 лет. Его рост составляет 224 см. Он был выбран «Спёрс» под первым номером в первом раунде на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В минувшем сезоне НБА Виктор принял участие в 71 игре. Французский центровой в среднем за встречу набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи и совершал 3,6 блок-шота. На Олимпийских играх в Париже Виктор в составе сборной Франции завоевал серебряную медаль.

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