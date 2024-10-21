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В Сети появилось видео с задержанием двукратного чемпиона НБА

В Сети появилось видео с задержанием двукратного чемпиона НБА
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Издание TMZ опубликовало видеозапись с камеры офицера полиции, на которой было запечатлено то, как в январе этого года двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэджона Ронда остановили за превышение скорости.

Согласно записи с камеры, Рэджон ехал на своём автомобиле со скоростью 160 км/ч. В транспортном средстве также находился его сын. Вскоре полицейский почувствовал запах марихуаны, провёл обыск машины и обнаружил пистолет, который Рондо хранил нелегально. После этого его арестовали.

4 сентября Рэджона приговорили к 180 дням тюремного заключения с отсрочкой исполнения. Кроме того, сообщается, что Рэджону назначили испытательный срок на 180 дней.

Рондо выступал в НБА с 2006 по 2022 год. Он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году. Второй титул он выиграл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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