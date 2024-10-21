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Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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«Зенит» победил «Уралмаш» с отрывом в шесть очков

«Зенит» победил «Уралмаш» с отрывом в шесть очков
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Сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялся матч в рамках Единой лиги между «Уралмашем» и «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 78:72 (22:16, 11:18, 19:19, 26:19) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 25, Даглас - 13, Нэльсон - 13, Уиттакер - 9, О'Брайант - 7, Зайцев - 3, Белянков - 2, Акрамов, Писклов, Новиков, Балашов, Михеев
Зенит: Фрейзер - 17, Хантер - 16, Пойтресс - 12, Спеллмен - 11, Мун - 10, Воронцевич - 6, Жбанов - 4, Бэйкон - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

Наиболее результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал разыгрывающий защитник американец Трент Фрейзер. В ходе встречи ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сине-бело-голубых стал разыгрывающий защитник американец Джеремайя Мартин. За время встречи он набрал 25 очков, сделал пять подборов, пять передач и три перехвата.

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