Члены Зала славы бейсбола объяснили, почему посетят первый матч «Лос-Анджелес Лейкерс»

Кен Гриффи-старший и Кен Гриффи-младший, являющиеся членами Зала славы бейсбола, рассказали, что желают посетить первый матч «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне, поскольку хотят увидеть то, как Леброн Джеймс сыграет со своим сыном Бронни.

«Мы творили историю в МЛБ (Главная лига бейсбола), а теперь хотим посмотреть за историей в НБА», — приводит слова Гриффи портал Clutch Points.

Леброн и Бронни Джеймс станут первым в истории североамериканской лиги дуэтом отца и сына, которые сыграют в одной команде в регулярном чемпионате.

Ранее легендарный Мэджик Джонсон назвал трёх игроков, изменивших современную НБА.