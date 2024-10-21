В Лиге развития НБА опробуют новое необычное правило

G-лига протестирует новое правило, согласно которому броски из-за половины площадки в конце четверти не будут засчитываться как промахи с игры для игрока, сообщает пресс-служба лиги.

Лига развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) была создана в 2001 году. В рамках чемпионата играет 31 клуб (29 из США, один из Канады и один – из Мексики). Нынешним руководителем G-лиги является Шариф Абдур-Рахим.

Рекорд по количеству завоёванных титулов в G-лиге принадлежит американскому клубу «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» (четыре).

Ранее сообщалось, что сын легендарного Дуэйна Уэйда намерен в 22 года пройти в лигу через фарм-клубы.