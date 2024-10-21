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NCAA допустила Егора Дёмина к участию в матчах — источник

NCAA допустила Егора Дёмина к участию в матчах — источник
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NCAA (Национальная студенческая спортивная ассоциация) допустила российского баскетболиста Егора Дёмина к участию в матчах. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

На прошлой неделе появилась информация, согласно которой NCAA проводит расследование об участии россиянина в предстоящем сезоне. Сообщалось, что причиной расследования был статус любителя Дёмина (по правилам в NCAA не могут выступать профессиональные атлеты. — Прим. «Чемпионата»).

Однако, согласно информации «Перехвата», расследование прекращено без последствий для российского игрока.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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