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NCAA допустила Егора Дёмина к участию в матчах — источник

NCAA (Национальная студенческая спортивная ассоциация) допустила российского баскетболиста Егора Дёмина к участию в матчах. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

На прошлой неделе появилась информация, согласно которой NCAA проводит расследование об участии россиянина в предстоящем сезоне. Сообщалось, что причиной расследования был статус любителя Дёмина (по правилам в NCAA не могут выступать профессиональные атлеты. — Прим. «Чемпионата»).

Однако, согласно информации «Перехвата», расследование прекращено без последствий для российского игрока.

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