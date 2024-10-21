Уиттакер назвал факторы, которые повлияли на поражение «Уралмаша» в матче с «Зенитом»

Защитник «Уралмаша» Стэнли Уиттакер дал комментарий после поражения от «Зенита» (72:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы играли хорошо, борьба продолжалась до конца, но в две последние минуты матча мы отдали «Зениту» несколько подборов в нападении, а затем и очки второго шанса, из которых они извлекли выгоду.

Нам нужно быть лучше в работе на щите, несмотря на разницу в размерах, забирать мяч под кольцом после промахов соперника и стараться получить больше владений. Это стало сегодня решающим фактором», — сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.