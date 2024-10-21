Хавьер Паскуаль рассказал, когда его игроки потеряли концентрацию в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался об игре между своими подопечными и «Уралмашем». Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 78:72.

«Это одна из игр, которую мы начали более-менее так, как ожидали. С некоторыми трудностями в защите, но так или иначе мы контролировали игру до 13-14 минуты. После этого, когда у нас было 8 очков преимущества и Пойтресс оказался под кольцом, мы пожаловались на фол в том месте и начали терять концентрацию в игре. С этого момента матч стал совершенно другим.

Вся оставшаяся четверть была за «Уралмашем». Третья четверть была более-менее равной до последнего действия. Начало заключительного отрезка осталось за уральцами, которые действовали хорошо и чётко. Но в последней части игры мы смогли сыграть лучше в защите и нападении и вышли на последние минуты с этим преимуществом, которое в итоге и стало ключевым в игре», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».