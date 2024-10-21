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Гилберт Аренас предположил, почему следующий сезон для Янниса Адетокунбо станет провальным

Гилберт Аренас предположил, почему следующий сезон для Янниса Адетокунбо станет провальным
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас предположил, почему следующий сезон для лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо станет провальным.

«Кроме Янниса, Танасис был самым важным игроком в «Милуоки Бакс». Когда дела шли неважно, Яннис обращался за советом к своему старшему брату. Возможно, это был его худший год в карьере. [Отсутствие Танасиса в «Бакс»] равнозначно тому, если сказать братьям Йокича: «Уходите!» Сказать тем, кто помогает сохранять ему хладнокровие. Таким образом, вы отнимете у него что-то очень важное», — приводит слова Аренаса аккаунт Legion Hoops в соцсети X (ранее Twitter).

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