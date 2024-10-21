Результаты игрового дня 21 октября в Единой лиге
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Сегодня, 21 октября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 21 октября:
«Уралмаш» — «Зенит» — 72:78.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 25, Даглас - 13, Нэльсон - 13, Уиттакер - 9, О'Брайант - 7, Зайцев - 3, Белянков - 2, Акрамов, Писклов, Новиков, Балашов, Михеев
Зенит: Фрейзер - 17, Хантер - 16, Пойтресс - 12, Спеллмен - 11, Мун - 10, Воронцевич - 6, Жбанов - 4, Бэйкон - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).
Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф. Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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