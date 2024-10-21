Результаты игрового дня 21 октября в Единой лиге

Сегодня, 21 октября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 21 октября:

«Уралмаш» — «Зенит» — 72:78.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф. Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.