Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня 21 октября в Единой лиге

Результаты игрового дня 21 октября в Единой лиге
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоялся игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день был проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 21 октября:

«Уралмаш» — «Зенит» — 72:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 25, Даглас - 13, Нэльсон - 13, Уиттакер - 9, О'Брайант - 7, Зайцев - 3, Белянков - 2, Акрамов, Писклов, Новиков, Балашов, Михеев
Зенит: Фрейзер - 17, Хантер - 16, Пойтресс - 12, Спеллмен - 11, Мун - 10, Воронцевич - 6, Жбанов - 4, Бэйкон - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф. Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

Календарь. Единая лига
Турнирная таблица. Единая лига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android