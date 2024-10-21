«Это просто слова. У них нет никакого оружия». Маззулла — о давлении со стороны СМИ

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла спокоен, и его не волнует давление со стороны СМИ.

«Не рассматриваю это как давление. У бостонских СМИ или у кого-то ещё нет оружия, которое они могут использовать против меня. Пресса не придёт за мной, если мы не победим. Это просто слова. Вы просто говорите, поскольку должны их произнести.

По контракту им надо написать статью на 500 слов, но они ничего не значат. На нас не оказывается давления. Если мы проигрываем, то наша жизнь не заканчивается. Мы не хирурги, не военные. Для нас это способ заработка. Никто не оказывает большего давления и ожиданий, чем мы сами», — приводит слова Маззуллы портал Fadeaway World.