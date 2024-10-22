Кайри Ирвинг: не знаю, буду ли тренировать клуб НБА. Я больше похож на консультанта

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о своём возможном будущем в качестве тренера одного из клубов НБА.

«Не знаю, буду ли я тренером клуба НБА. Я больше похож на консультанта. Мне нравится самому распоряжаться своим временем и не нравится пытаться заставить себя что-либо делать.

Когда я закончу, у меня определённо будет одна из лучших [баскетбольных] академий в истории. Знаете, там будет обучение навыкам умственным, духовным, эмоциональным. Я просто приведу много экспертов и не только из области баскетбола. Просто соберу много молодых парней вместе, многих старичков. Верну их, чтобы убедиться, что мне удалось отдать дань уважения легендам. После баскетбола будет весьма весело, но прямо сейчас я наслаждаюсь процессом так же сильно», — приводит слова Ирвинга портал Clutch Points.