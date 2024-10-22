Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг: не знаю, буду ли тренировать клуб НБА. Я больше похож на консультанта

Кайри Ирвинг: не знаю, буду ли тренировать клуб НБА. Я больше похож на консультанта
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о своём возможном будущем в качестве тренера одного из клубов НБА.

«Не знаю, буду ли я тренером клуба НБА. Я больше похож на консультанта. Мне нравится самому распоряжаться своим временем и не нравится пытаться заставить себя что-либо делать.

Когда я закончу, у меня определённо будет одна из лучших [баскетбольных] академий в истории. Знаете, там будет обучение навыкам умственным, духовным, эмоциональным. Я просто приведу много экспертов и не только из области баскетбола. Просто соберу много молодых парней вместе, многих старичков. Верну их, чтобы убедиться, что мне удалось отдать дань уважения легендам. После баскетбола будет весьма весело, но прямо сейчас я наслаждаюсь процессом так же сильно», — приводит слова Ирвинга портал Clutch Points.

Материалы по теме
Кайри Ирвинг: в США вешали и линчевали моих предков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android