Аарон Гордон и «Денвер» договорились о продлении контракта на сумму $ 133 млн — источник

Форвард Аарон Гордон и «Денвер Наггетс» договорились об условиях продления контрактное соглашения на максимальную сумму в $ 133 млн с опцией игрока и торговым бонусом, сообщает инсайдер Крис Хейнс на личной странице в социальной сети X.

В прошлом сезоне Гордон провёл за «Денвер» 73 матчах, набирая в среднем 13,9 очков за игру, делая 6,5 подборов и 3,5 передач.

В сезоне 2022/2023 Гордон вместе с «Денвером» стал чемпионом НБА.

Новый сезон НБА стартует 23 октября. В стартовом матче турнира «Бостон Селтикс» встретится с «Нью-Йорк Никс». «Денвер» свой первый матч в новом сезоне НБА проведёт 25 октября с «Оклахома-Сити Тандер».

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