Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аарон Гордон и «Денвер» договорились о продлении контракта на сумму $ 133 млн — источник

Аарон Гордон и «Денвер» договорились о продлении контракта на сумму $ 133 млн — источник
Комментарии

Форвард Аарон Гордон и «Денвер Наггетс» договорились об условиях продления контрактное соглашения на максимальную сумму в $ 133 млн с опцией игрока и торговым бонусом, сообщает инсайдер Крис Хейнс на личной странице в социальной сети X.

В прошлом сезоне Гордон провёл за «Денвер» 73 матчах, набирая в среднем 13,9 очков за игру, делая 6,5 подборов и 3,5 передач.

В сезоне 2022/2023 Гордон вместе с «Денвером» стал чемпионом НБА.

Новый сезон НБА стартует 23 октября. В стартовом матче турнира «Бостон Селтикс» встретится с «Нью-Йорк Никс». «Денвер» свой первый матч в новом сезоне НБА проведёт 25 октября с «Оклахома-Сити Тандер».

Материалы по теме
«Бостону» — хана? Топ-5 претендентов на титул НБА-2024/2025
«Бостону» — хана? Топ-5 претендентов на титул НБА-2024/2025

У кого больше всех очков в НБА

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android