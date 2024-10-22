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«Уралмаш» — «Зенит»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Уралмаш» — «Зенит»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
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Вчера, 21 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Уралмаш» и «Зенит». Игра завершилась со счётом 78:72 в пользу гостевой команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Трент Фрейзер, 17 очков. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 октября 2024, понедельник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
72 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Мартин - 25, Даглас - 13, Нэльсон - 13, Уиттакер - 9, О'Брайант - 7, Зайцев - 3, Белянков - 2, Акрамов, Писклов, Новиков, Балашов, Михеев
Зенит: Фрейзер - 17, Хантер - 16, Пойтресс - 12, Спеллмен - 11, Мун - 10, Воронцевич - 6, Жбанов - 4, Бэйкон - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин
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Новости. Баскетбол
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