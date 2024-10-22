«Бостон» — «Нью-Йорк»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию

В среду, 23 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Ти-Ди Гарден» между собой сыграют «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Отметим, что игру можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги, а также на телеканале TNT. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.