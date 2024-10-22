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«Локомотив» возглавил рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»

«Локомотив» возглавил рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» подготовил первую версию рейтинга силы команд Единой лиги после старта сезона. Лидирует в этом топе баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». На втором месте расположился ЦСКА. На третьем — санкт-петербургский «Зенит».

Топ-12 лучших клубов Единой лиги по версии «Чемпионата»:

  1. «Локомотив-Кубань»
  2. ЦСКА
  3. «Зенит»
  4. «Пари Нижний Новгород»
  5. УНИКС
  6. «Уралмаш»
  7. «Самара»
  8. «Автодор»
  9. «Парма»
  10. «Енисей»
  11. МБА-МАИ
  12. «Астана»

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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