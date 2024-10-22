«Локомотив» возглавил рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»
«Чемпионат» подготовил первую версию рейтинга силы команд Единой лиги после старта сезона. Лидирует в этом топе баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». На втором месте расположился ЦСКА. На третьем — санкт-петербургский «Зенит».
Топ-12 лучших клубов Единой лиги по версии «Чемпионата»:
- «Локомотив-Кубань»
- ЦСКА
- «Зенит»
- «Пари Нижний Новгород»
- УНИКС
- «Уралмаш»
- «Самара»
- «Автодор»
- «Парма»
- «Енисей»
- МБА-МАИ
- «Астана»
Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
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