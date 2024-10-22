«Локомотив» возглавил рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» подготовил первую версию рейтинга силы команд Единой лиги после старта сезона. Лидирует в этом топе баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». На втором месте расположился ЦСКА. На третьем — санкт-петербургский «Зенит».

Топ-12 лучших клубов Единой лиги по версии «Чемпионата»:

«Локомотив-Кубань» ЦСКА «Зенит» «Пари Нижний Новгород» УНИКС «Уралмаш» «Самара» «Автодор» «Парма» «Енисей» МБА-МАИ «Астана»

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: