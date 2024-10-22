Когда «Локомотив-Кубань» прервёт победную серию в Единой лиге?

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» выиграл восемь матчей подряд на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара переписал несколько клубных рекордов под руководством нового тренера Андрея Ведищева.

Когда «Локомотив-Кубань» прервёт победную серию в Единой лиге?

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«Локомотив-Кубань» единолично возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с восемью победами. В четвёрке сильнейших также находятся ЦСКА, «Зенит» и «Пари Нижний Новгород».

В следующем матче подопечным Ведищева предстоит сыграть на выезде с «Нижним Новгородом», а дальше — матч в Москве с ЦСКА.