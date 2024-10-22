Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кто станет чемпионом НБА по итогам сезона-2024/2025?

Кто станет чемпионом НБА по итогам сезона-2024/2025?
Комментарии

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 стартует завтра, 23 октября, в 2:30 мск с матча чемпиона «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Хотелось бы узнать мнение читателей «Чемпионата» о том, кто же в плей-офф поднимет кубок Ларри О’Брайена над головой.

Кто станет чемпионом НБА?

Для тех у кого не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

Каждая команда НБА проведёт в регулярном чемпионате по 82 матча (лишь финалисты внутрисезонного турнира сыграют 83 игры), после чего сформируются турнирные таблицы Восточной и Западной конференций.

Лучшие шесть команд из каждой конференции напрямую попадают в плей-офф. Оставшиеся два места разыграют между собой клубы с седьмого по 10-е место в турнире плей-ин.

Сейчас читают:
«Бостону» — хана? Топ-5 претендентов на титул НБА-2024/2025
«Бостону» — хана? Топ-5 претендентов на титул НБА-2024/2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android