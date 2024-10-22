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«Что вы делаете, беспонтовщики». Российский тренер устроил разнос игрокам в тайм-ауте

«Что вы делаете, беспонтовщики». Российский тренер устроил разнос игрокам в тайм-ауте
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Тренер «Пармы-М» Антон Катаев взял тайм-аут во время матча Молодёжной лиги ВТБ и в жёсткой форме обратился к своим подопечным. Специалист взял минутный перерыв во второй четверти при отставании в счёте «-15». После этого пермяки сумели выйти вперёд (50:48) в третьей четверти, однако матч всё же проиграли — 78:58.

«Чё вы делаете? Вы как вафлежуи какие-то, вообще беспонтовщики! Вас каждого один в один нагнул, каждого из вас. Вы все единоборства проиграли. Вы уступили весь подбор. Для этого тайм-аут нужно взять, чтобы вас включить? Чтобы вам напомнить, что вы всё-таки мужики вроде как. По крайней мере, если так в душе посмотреть. Где подбор, Головченко? Ты что, блин, вышел? Ты сколько будешь мне сопли тут под носом размазывать? Если сейчас за шесть минут вы не отыграете хотя бы 10 очков, я вам такую Хиросиму и Нагасаки устрою. Вы у меня вспомните вообще. Встали, играть начали!» — сказал Катаев.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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