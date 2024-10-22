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22:00 Мск
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Еврокубок ФИБА: расписание матчей 22 октября

Еврокубок ФИБА: расписание матчей 22 октября
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Сегодня, 22 октября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждого из них.

Расписание матчей Еврокубка 22 октября:

19:00 мск — «Лиеткабелис» — «Бурк»;
20:00 мск — «Бешикташ» — «Ховентуд»;
20:45 мск — «Трефл Сопот» — «Вулвз»;
21:00 мск — «Умана Рейер» — «Гамбург Тауэрс»;
22:00 мск — «Гран Канария» — «Ратиофарм» Ульм.

Регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

Интересный факт:
Баскетбольный клуб из Европы преодолеет на выезде 25 000 км за 16 дней

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