«Это мой кумир». Виталиюс Пранаускис назвал любимого российского игрока своего детства

Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис назвал игрока, который вдохновлял его в детстве. По словам Пранаускиса, среди российских игроков наибольший интерес у него вызывал Алексей Швед. Кроме того, Виталиюс высказался об игроках НБА, за которыми он следил.

«С кого брал пример? Вообще Алексей Швед — мой кумир, так скажем, смотрел, как он играет, пытался играть так же. Это если из российских игроков.

Понятно, что и за НБА следил, за всеми популярными игроками: Стефеном Карри, Леброном Джеймсом и так далее», — сказал Пранаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Ибрагимовой.

Читайте большое интервью с защитником «Автодора» Виталиюсом Пранаускисом на «Чемпионате».