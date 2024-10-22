«Бостон» — «Нью-Йорк»: текстовая трансляция матча НБА начнётся в 2:30

Завтра, 23 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Ти-Ди Гарден» между собой сыграют «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Отметим, что «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию предстоящей игры, где вы сможете следить за основными событиями, происходящими в реальном времени.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.