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«Я просто кайфовал». Виталиюс Пранаускис высказался об игре за сборную России

«Я просто кайфовал». Виталиюс Пранаускис высказался об игре за сборную России
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Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис поделился мнением об опыте выступления за сборную России.

«Это было в первый раз для меня. Непередаваемые ощущения, когда ты надеваешь майку сборной России, представляешь свою страну на каких-то международных играх, тогда, когда ещё это можно было, конечно, это круто. Очень.

Еврочелленджер 2021 года запомнился, по сути, всем, потому что это для меня всё было в новинку. Хотя рутина вся была обычной: игры, перелёты, тренировки. Я просто кайфовал с процесса, наслаждался тем, что я здесь нахожусь, и всё», — сказал Пранаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Ибрагимовой.

Читайте большое интервью с защитником «Автодора» Виталиюсом Пранаускисом на «Чемпионате».
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