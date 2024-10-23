«Лейкерс» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча НБА начнётся в 5:00

Сегодня, 23 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Крипто.ком Арена» между собой сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Начало игры запланировано на 5:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».
Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.
Отметим, что «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию предстоящей игры, где вы сможете следить за основными событиями, происходящими в реальном времени.