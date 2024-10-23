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«Лейкерс» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча НБА начнётся в 5:00

«Лейкерс» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча НБА начнётся в 5:00
Аудио-версия:
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Сегодня, 23 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Крипто.ком Арена» между собой сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Начало игры запланировано на 5:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию предстоящей игры, где вы сможете следить за основными событиями, происходящими в реальном времени.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
Следить за матчем:
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