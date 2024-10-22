Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 23 октября

В среду, 23 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс»
«Бостон»:
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп), Кристапс Порзингис (нога).
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз»
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис
«Миннесота»:
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.