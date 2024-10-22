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Регулярный сезон НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 23 октября

В среду, 23 октября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс»

«Бостон»:

Джру Холидэй

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

Джош Харт

О Джи Ануноби

Карл-Энтони Таунс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп), Кристапс Порзингис (нога).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз»

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл

Остин Ривз

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис

«Миннесота»:

Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.