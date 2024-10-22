Владимир Гомельский назвал две сильнейшие команды НБА на данный момент

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в преддверии старта сезона в Национальной баскетбольной ассоциации высказал мнение, что самыми сильными командами лиги являются «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».

Кроме того, специалист отметил, что у «Оклахома-Сити Тандер», которую букмекеры называют вторым фаворитом после «Бостона», нет шансов победить ни «кельтов», ни «Никс».

«Если всё пойдёт как сейчас, по раскладам, составам, то самая интересная серия Востока будет между «Бостоном» и «Нью-Йорком». В предстоящем сезоне это две сильнейшие команды лиги. Просто крен в последние годы сместился в сторону Запада, так как его представители чаще выигрывали титул.

Сейчас там четыре приблизительно равные франшизы. «Оклахома» — как самая молодая и наиболее упакованная талантливыми игроками — всем нравится. Мне тоже. Самый быстрый переход от защиты к нападению в НБА.

Однако молодость — это не опыт. У «Оклахомы» есть шансы на победу. Расцениваю их в 10%. Возможно, они выиграют Западную конференцию. Но ни «Бостон», ни «Нью-Йорк» обойти им не по силам», — приводит слова Гомельского «Советский спорт».

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