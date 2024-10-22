«Топ-экстра уровень». Пранаускис назвал команду ЕЛ, играть с которой сложнее всего

Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис поделился мнением о команде Единой лиги ВТБ, играть с которой сложнее всего. По словам Пранаускиса, это московский ЦСКА.

«Сложнее всего, конечно, играть с ЦСКА. Там игроки топ-экстра уровня. Но против таких ребят и нужно всегда играть, чтобы прогрессировать. С подобными клубами нужно быть всегда на концентрации, по максимуму на фокусе.

Стараться делать плавную игру, подходить к матчу в лучшей форме. И только так можно этим игрокам противостоять», — сказал Пранаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Ибрагимовой.

Читайте большое интервью с защитником «Автодора» Виталиюса Пранаускиса на «Чемпионате».