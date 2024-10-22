Пранаускис оценил шансы ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локо», играй они в Евролиге

Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис высказал мнение, что российские команды Единой лиги ВТБ смогли бы конкурировать с лучшими командами Евролиги в нынешних условиях.
«Уступают ли российские клубы Единой лиги по уровню европейским? Это стереотип 100%. УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» свободно, я думаю, играли бы в Евролиге и выходили бы в плей-офф даже в нынешних условиях. Сейчас вот был Суперкубок Единой лиги, приезжали команды, которые играют как раз в Евролиге.
Наши клубы показали достойный результат, так что они ничем не хуже. Это всё дело времени», — сказал Пранаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Ибрагимовой.