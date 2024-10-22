Виталиюс Пранаускис ответил, что хотел бы изменить в российском баскетболе

Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис ответил на вопрос, что бы он хотел изменить в российском баскетболе, чтобы молодым игрокам было проще развиваться и расти?

«Это сложный вопрос, риторический даже, можно сказать. Наверное, чтобы в юношеском баскетболе было больше русских тренеров.

Мне, конечно, хочется, чтобы молодые игроки, да и не только молодые, а в целом русские игроки получали больше игрового времени, потому что мы играем всё-таки в русской лиге. Такой ответ могу дать», — сказал Пранаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Ибрагимовой.

Читайте большое интервью с защитником «Автодора» Виталиюсом Пранаускисом на «Чемпионате».