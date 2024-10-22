«100%». Пранаускис высказался об уровне Единой лиги на примере Ратэн-Мэйса

Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис ответил на вопрос по поводу уровня Единой лиги ВТБ в данный момент.

«Считаю ли, что Единая лига — это платформа для того, чтобы продвинуться в европейские клубы? Да, конечно, 100%. Ксэвьер Ратэн-Мэйс в прошлом году играл в «Енисее», сейчас — в мадридском «Реале». Вот вам ответ на этот вопрос», — сказал Пранаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Ибрагимовой.

Кроме того, Виталиюс ответил, что бы выбрал — стабильный контракт в Единой лиге или риск отправиться за границу: «Всё зависит от того, куда именно за границу, смотря в какую команду. Если это Евролига, то 100% попробовал бы свои силы там. Если какой-то клуб, который не играет в еврокубках или соревнованиях подобного уровня, то, конечно, выбрал бы Лигу ВТБ».

Читайте большое интервью с защитником «Автодора» Виталиюсом Пранаускисом на «Чемпионате».