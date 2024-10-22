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«Он безупречен». Владимир Гомельский выделил одного игрока НБА

«Он безупречен». Владимир Гомельский выделил одного игрока НБА
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Денвер Наггетс» в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также специалист высказался о сербском центровом команды Николе Йокиче, отметив, что он по-прежнему мотивирован.

«Потерял ли Йокич за годы доминирования мотивацию? Про Николу так сказать не могу. По прошлому сезону это скорее касалось Джамала Мюррея. Здесь возраст даёт о себе знать. Больше травм, ниже стартовая скорость. Йокич со своим игровым интеллектом, искусством паса по-прежнему безупречен. Да, на Олимпиаде в решающих матчах трёхочковые не забивал, но это не значит, что он их не будет забивать в «Денвере». Пусть Аарон Гордон не молоденький, но в атаке сильно прибавляет. Это плюс. Единственный провал у них по нападению – это результативность атакующего защитника. И, судя по тому, что видел по предсезонным матчам, снайпер там не появился. Кто будет атаковать из-за трёхочковой дуги с передач Йокича, непонятно. Есть Кристиан Браун, пока лучше него в плане броска никого не видно», — приводит слова Гомельского «Советский спорт».

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