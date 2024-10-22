Forbes назвал имена десяти самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2024/2025

Американское издание Forbes представило рейтинг десяти самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) предстоящего сезона.

В нём учитывались суммы, которые спортсмены заработают за сезон по контрактам со своими командами, а также прочие доходы, которые они получат за пределами площадки. Суммы названы до уплаты налогов и агентских отчислений. Возглавил рейтинг лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2024/2025 по версии Forbes:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — $128,7 млн ($48,7 по контракту с командой + $80 млн за пределами площадки);

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $105,8 млн ($55,8 млн + $50 млн);

3. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — $99,9 млн ($49,9 млн + $50 млн);

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $93,8 млн ($48,8 млн + $45 млн);

5. Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — $64,8 млн ($48,8 млн + $16 млн);

6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс») — $61,4 млн ($51,4 млн + $10 млн);

7. Джимми Батлер («Майами Хит») — $58,8 млн ($48,8 млн + $10 млн);

8. Девин Букер («Финикс Санз») — $58,2 млн ($49,2 млн + $9 млн);

9. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — $58 млн ($43 млн + $15 млн);

10. Брэдли Бил («Финикс Санз») — $57,7 млн ($50,2 млн + $7,5 млн).

Леброн Джеймс показал татуировку в честь победы на ОИ-2024: