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Forbes назвал имена десяти самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2024/2025

Forbes назвал имена десяти самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2024/2025
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Американское издание Forbes представило рейтинг десяти самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) предстоящего сезона.

В нём учитывались суммы, которые спортсмены заработают за сезон по контрактам со своими командами, а также прочие доходы, которые они получат за пределами площадки. Суммы названы до уплаты налогов и агентских отчислений. Возглавил рейтинг лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона-2024/2025 по версии Forbes:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — $128,7 млн ($48,7 по контракту с командой + $80 млн за пределами площадки);
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $105,8 млн ($55,8 млн + $50 млн);
3. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — $99,9 млн ($49,9 млн + $50 млн);
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $93,8 млн ($48,8 млн + $45 млн);
5. Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») — $64,8 млн ($48,8 млн + $16 млн);
6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс») — $61,4 млн ($51,4 млн + $10 млн);
7. Джимми Батлер («Майами Хит») — $58,8 млн ($48,8 млн + $10 млн);
8. Девин Букер («Финикс Санз») — $58,2 млн ($49,2 млн + $9 млн);
9. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — $58 млн ($43 млн + $15 млн);
10. Брэдли Бил («Финикс Санз») — $57,7 млн ($50,2 млн + $7,5 млн).

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