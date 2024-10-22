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Инсайдер высказался о будущем Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

Инсайдер высказался о будущем Энтони Дэвиса в «Лейкерс»
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Известный журналист и инсайдер Йован Буха поделился мнением о перспективах центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в сезоне-2029/2030. В настоящий момент Дэвису 31 год.

«В 2029 году Энтони Дэвису будет уже 36, а по ходу сезона исполнится 37. Интересно, будет ли он всё ещё играть к тому моменту? Полагаю, он и тогда мог бы быть в форме. Однако нужно помнить о его истории травм. Хотя я бы предположил, что он, вероятно, всё ещё будет играть, но в «Лейкерс» его уже не будет», — сказал Буха на своём канале в YouTube.

Ранее Буха высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелеса» Леброне Джеймсе.

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