Пол Джордж раскритиковал клубы НБА за отсутствие культуры единства внутри команд

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» на позиции лёгкого форварда, Пол Джордж раскритиковал клубы НБА за проблемы с культурой единства внутри коллективов.

«Во многих случаях речь идёт о культуре, братан. Я был в командах, где культуры просто не было. И когда такое происходит, независимо от того, насколько вы талантливы, игра в клубе не заладится. Например, в «Индиана Пэйсерс», ближе к концу, меня морально вывели из строя. Мне казалось, что фронт-офис не делает достаточно, чтобы сделать команду конкурентоспособной. Итак, когда мне сказали, что я буду играть на четвёртой позиции (мощный форвард) после травм в команде, это только добавило мне непонимания происходящего.

В то время я был недостаточно зрелым, чтобы отделить себя от этих проблем. Молодая кровь попала в раздевалку, и я не был тем ветераном, которым должен был быть. Позже я даже извинился перед Майлзом Тёрнером (11-й пик драфта-2015) за то, что не был тем лидером, который ему был нужен. Культура имеет значение, чувак, от фронт-офиса до раздевалки. Если все не будут едины, это не сработает», — приводит слова Джорджа издание Hoopshype.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 стартует завтра, 23 октября, в 2:30 мск с матча чемпиона «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».