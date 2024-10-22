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MVP финальной серии НБА объяснил, почему не станет выступать на ОИ-2028 за сборную США

MVP финальной серии НБА объяснил, почему не станет выступать на ОИ-2028 за сборную США
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Атакующий защитник «Бостон Селтикс» и MVP финальной серии НБА сезона-2023/2024 Джейлен Браун объяснил, в каком случае откажется от предложения выступать на Олимпийских играх за сборную США.

«Если в 2028 году мне придётся подписать контракт с Nike, чтобы увеличить свои шансы на попадание в сборную США по баскетболу, то я откажусь», — приводит слова Брауна портал Sportskeeda.

Фирма Nike является одним из основных спонсоров национальной команды США и уже долгое время сотрудничает с ней. В результате этого возникла теория заговора, согласно которой компания имеет право голоса в вопросе выбора членов сборной.

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