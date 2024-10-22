Экс-тренер НБА ван Ганди: Джей Джей Редик похож на Стива Керра. У них много общего

Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди высоко оценил Джей Джея Редика и сравнил его со Стивом Керром.

«Джей Джей тот, кому действительно пришлось изучить игру и положиться на свои знания о ней. Это то, над чем ему пришлось много думать. Баскетбол в НБА очень сложен для любого, кто в него играет. Он требует много работы, но некоторым парням требуется больше, чтобы иметь возможность соревноваться на таком высоком уровне. И Джей Джей, безусловно, один из них. Думаю, его можно сравнить с тем, что сделал Стив Керр. У них есть много общего», — приводит слова ван Ганди портал USA TODAY.