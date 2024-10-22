Бывший игрок «Шарлотт» рассказал, как Майкл Джордан ударил его на тренировке

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс», Келли Убре вспомнил своё пребывание в «Шарлотт Хорнетс» и рассказал, как легендарный баскетболист Майкл Джордан ударил его по затылку во время командной тренировки.

Джордан был владельцем «Хорнетс» с 2010 по 2023 год, он продал команду за $ 3 млрд и остался миноритарным владельцем клуба. При Майкле у клуба было 400 побед и 600 поражений.

«Майкл Джордан пришёл на одну нашу тренировку. Я тогда отрабатывал трёхочковый бросок. Это было ужасное время. Мы тогда решили посоревноваться. И я пытался перебросать этих дураков. Пытался просто победить и стать героем. Но тут удар по затылку…

И это был Майкл! Жёсткую любовь Джордан проявлял только к тем людям, которых действительно любил. И тогда я не сдержался и сказал, что обыграю его 1 на 1. И, на самом деле, верю, что обыграю и сейчас праймового [в наилучшей форме] Майка Джордана», — приводит слова Убре издание Sportskeeda.

В 2021 году Убре подписал двухлетний контракт на сумму $ 26 млн с клубом «Шарлотт Хорнетс», и в 2023 году перешёл в «Филадельфию».