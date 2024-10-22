Пол Джордж обвинил репортёра из Вашингтона в съёмке обнажённых игроков в раздевалке

Звёздный игрок клуба «Филадельфия Сиксерс» Пол Джордж раскритиковал журналистов, которые заходят в раздевалки команд сразу после игр.

«В Вашингтоне есть репортёр, который смотрит и снимает обнажённых игроков, пока они в полотенцах или когда они переодеваются. Ты должен понимать, братан, игра может закончиться, и через 10 минут придут все репортеры, верно? И сразу после игры ты не сразу идёшь в душ. Нам может потребоваться время, чтобы обдумать то, что только что произошло на паркете, собраться с мыслями, немного расслабиться, выпить что-то, набраться сил или что-то ещё.

Поэтому мы не торопимся, отдыхаем, проверяем свой телефон. Итак, я бы сказал, что бо́льшая часть игроков в раздевалке просто голые. Мы в полотенцах, голые, кто-то только что вышел из душа, кто-то собирается, а там стоят эти репортёры, и они не смотрят в стену, понимаете, о чём я?» — приводит слова Джорджа издание Hoopshype.

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 стартует завтра, 23 октября, в 2:30 мск с матча чемпиона «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс».