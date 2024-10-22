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Кириленко: Леброн и Овечкин — глыбы в своих направлениях. Они внесли колоссальный вклад

Кириленко: Леброн и Овечкин — глыбы в своих направлениях. Они внесли колоссальный вклад
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что нельзя проводить сравнение между капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и лидером клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

— Александр Овечкин похож на Леброна Джеймса?
— Нет, конечно, не похож. Овечкин — это Овечкин. Он абсолютно другой эмоционально, чем Леброн. Совсем разные персонажи, характеры. Я не знаю просто, в чём мы их сравниваем. В долголетии на спортивном олимпе?

— Леброн побил рекорд НБА по очкам, Овечкин идёт за рекордом Гретцки по голам. Причём оба уже не лучшие в своих лигах, но очень уважаемые.
— Ну а Яннис Адетокунбо — лучший в НБА? Его мы тогда тоже с Овечкиным сравним?

— Лучший сейчас — Никола Йокич.
— Я вот думаю, что Леброн входит в топ‑20 игроков НБА. Я не к тому, что надо кого‑то преуменьшить или преувеличить. Они просто разные абсолютно по своему типажу. Я не могу их сравнивать. Но то, что и тот, и другой внесли колоссальный вклад в свои виды спорта, это несомненно. Это глыбы в своих направлениях, — сказал Кириленко в интервью «Матч ТВ».

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