Шэмс Чарания ответил, сыграет ли Бронни вместе с Леброном в первом матче «Лейкерс»

Популярный журналист, занимающий должность главного инсайдера ESPN, Шэмс Чарания ответил, сыграет ли атакующий защитник Бронни Джеймс вместе со своим отцом Леброном Джеймсом в первом матче сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне сообщили, что это очень вероятно. «Лейкерс» хотят, чтобы Леброн Джеймс и Бронни Джеймс вошли в историю как первый дуэт отца и сына, вышедших на площадку в одной команде.

Вероятно, это произойдёт в начале матча. «Лейкерс» хотят, чтобы это произошло в конкурентных условиях», — приводит слова Чарании аккаунт NBACentral в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в первой игре регулярного сезона НБА «Лейкерс» встретятся с «Даллас Маверикс». Матч начнётся в 5:00 мск.