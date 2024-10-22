Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Ратиофарм Ульм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шэмс Чарания ответил, сыграет ли Бронни вместе с Леброном в первом матче «Лейкерс»

Шэмс Чарания ответил, сыграет ли Бронни вместе с Леброном в первом матче «Лейкерс»
Комментарии

Популярный журналист, занимающий должность главного инсайдера ESPN, Шэмс Чарания ответил, сыграет ли атакующий защитник Бронни Джеймс вместе со своим отцом Леброном Джеймсом в первом матче сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне сообщили, что это очень вероятно. «Лейкерс» хотят, чтобы Леброн Джеймс и Бронни Джеймс вошли в историю как первый дуэт отца и сына, вышедших на площадку в одной команде.

Вероятно, это произойдёт в начале матча. «Лейкерс» хотят, чтобы это произошло в конкурентных условиях», — приводит слова Чарании аккаунт NBACentral в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в первой игре регулярного сезона НБА «Лейкерс» встретятся с «Даллас Маверикс». Матч начнётся в 5:00 мск.

Следить за матчем:
Леброн и Бронни Джеймсы — официально первый дуэт отец — сын в истории НБА? LIVE
Live
Леброн и Бронни Джеймсы — официально первый дуэт отец — сын в истории НБА? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android