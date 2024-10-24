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Пари Нижний Новгород — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Пари НН — Локомотив-Кубань: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 24 октября

«Пари НН» — «Локомотив»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Нижнем Новгороде между собой сыграют «Пари НН» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).

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