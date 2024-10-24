МБА-МАИ — «Уралмаш»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 октября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Москве между собой сыграют МБА-МАИ и екатеринбургский «Уралмаш». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».
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Отметим, что прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две – на выезде).