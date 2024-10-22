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Эдвардс высказался о вероятном противостоянии с Джорданом, если бы он оказался в 1990-х

Эдвардс высказался о вероятном противостоянии с Джорданом, если бы он оказался в 1990-х
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23-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Миннесота Тимбервулвз», Энтони Эдвардс высказался о противостоянии с легендарным Майклом Джорданом, если бы он оказался в 1990-х.

«Я был бы тем парнем, который мог бы противостоять Майклу… Я был бы тем парнем, который защищался против него и набирал очки в ответ», — приводит слова Эдвардса издание Legion Hoops.

После Олимпиады-2024, на которой Эдвардс в составе США завоевал золотую медаль, Энтони угодил в скандал, заявив, что в прошлой эпохе не было талантливых игроков, кроме самого Майкла Джордана. За своё высказывание Энтони до сих пор подвергается критике.

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