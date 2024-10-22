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Президент РФБ Кириленко полетел бы на матч, в котором Овечкин побил бы рекорд Гретцки

Президент РФБ Кириленко полетел бы на матч, в котором Овечкин побил бы рекорд Гретцки
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил, полетел бы он на матч, в котором капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки.

«Мы дружим [с Александром Овечкиным], и я с удовольствием полетел бы на этот матч. Но пока по времени нужно понять. Когда это случится? Может, он на протяжении пяти игр будет бить рекорд, и придётся за ним по Америке летать. А может, в первом же матче побьёт», — приводит слова Кириленко портал «Матч ТВ».

На счету Овечкина 854 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в течение карьеры, он сохраняет второе место в истории лиги по этому показателю. Рекордсменом с 894 шайбами является канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки, от которого Александр Овечкин отстаёт на 40 голов.

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