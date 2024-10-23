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Нью-Орлеан Пеликанс — Чикаго Буллз: во сколько начало матча НБА 2024/2025, где смотреть трансляцию в России, 24 октября

«Нью-Орлеан» — «Чикаго»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 24 октября, пройдёт матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Смути Кинг-центр» между собой сыграют «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Чикаго Буллз». Начало игры запланировано на 3:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — регулярный чемпионат
24 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» ежедневно ведёт текстовые трансляции матчей НБА. Вы можете найти трансляцию, зайдя на главную страницу раздела «Баскетбол», в материале с отметкой Live, как до начала игрового дня, так и после него.
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