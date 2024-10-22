Звёздный игрок НБА из клуба «Миннесота Тимбервулвз», играющий на позиции атакующего защитника, Энтони Эдвардс в преддверии старта сезона североамериканской лиги пошутил, что в случае победы и завоевания заветного перстня чемпиона уйдёт в американский футбол в НФЛ (NFL).
После этого заявления некоторые букмекеры предлагают ставки на переход суперзвезды НБА в клуб по американскому футболу.
Коэффициенты на переход в команды НФЛ (NFL):
1. «Атланта Фэлконс»: +1600.
2. «Миннесота Викингс»: +2000.
2. «Даллас Ковбойз»: +2500.
3. «Канзас-Сити Чифз»: +2800.
4. «Лас-Вегас Райдерс»: +2800.
5. «Нью-Йорк Джетс»: +3300.
6. «Джексонвилл Ягуарз»: +4000.
7. «Майами Долфинс»: +4000.
8. «Балтимор Рэйвенс»: +8000.
9. «Питсбург Стиллерс»: +8000.
10. «Денвер Бронкос»: +100 000.
Ранее Эдвардс заявил, что смог бы справиться с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, если бы оказался в 1990-х.