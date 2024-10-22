Инсайдер назвал статус Эмбиида и Джорджа перед первым матчем регулярного сезона НБА

Игроки «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят первый матч команды в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Согласно имеющейся информации, Джоэл успешно восстанавливается. Он также активизировал свою деятельность и принял участие в тренировочных сборах на этой неделе. Однако было принято решение не допускать его к участию в предстоящей игре. Пол Джордж также не выступит в первом матче и будет повторно обследован позднее на этой неделе.

«Филадельфия Сиксерс» проведёт первую игру в сезоне-2024/2025 НБА с «Милуоки Бакс» 24 октября.